"L'amante di Putin nascosta in Svizzera con i loro quattro figli", cosa si sa di Alina Kabaeva

08 marzo 2022 a

a

a

La favorita dello Zar sarebbe al sicuro. Parliamo di Alina Kabaeva, la presunta amante 38enne del presidente russo Vladimir Putin con il quale avrebbe avuto quattro figli. La donna ha 38 anni ed è uzbeka, e da anni è al centro delle indiscrezioni sulla vita privata, segretissima, di Putin. Ex ginnasta, ex modella, parlamentare del partito Russia Unita, con lo scoppiare della guerra in Ucraina sarebbe volata in Svizzera per nascondersi con i figli: un maschio di 13 anni, una bambina di 10 e due gemelle di 7.

Il politologo a valanga su Putin: le figlie nascoste nel bunker, la malattia e i riti con sacrifici. Interrogato per 7 ore

A lanciare la notizia e la genealogia segreta dello Zar è Page Six, sezione del New York Post che si occupa di gossip. Per il quotidiano americano Alina e i figli avrebbero tutti il passaporto svizzero e non avrebbero così avuto problemi a entrare nel paese.

"Respinti a centinaia", Boris Johnson manda indietro i profughi ucraini: "Siamo generosi ma..."

Ma chi è la Kabaeva? Si tratta di una delle donne russe più influenti nello sport e nella politica. È stata parlamentare della Duma dal 2007 al 2014 ed è figlia di un ex calciatore sovietico. Nella ginnastica conquista la medaglia di bronzo a Sydney nel 2000 e l'oro ad Atene nel 2004, trofei che si aggiungono a nove ori, tre argenti e due bronzi mondiali, e a quindici ori agli Europei e cinque primi posti in Coppa del Mondo.

Il generale Tricarico a raffica: Nato megafono degli Usa. Putin? Se non cade 15-20 anni di guerra

Alla fine della carriera da ginnasta quella da modella che l'ha portata anche a recitare da protagonista in un film in Giappone. Poi la politica e le voci sulla relazione con Putin. A quei tempi lo Zar lasciò Ljudmila Shkrebneva, dopo trent' anni e due figlie: Marija Putina, 37 anni, e Ekaterina Putina, 36, e il giornale Moskovsky Korrespondent affermo che il presidente stava per sposare l'ex ginnasta. Il Cremlino, smentì e chiuse il giornale...

Le voci sui figli segreti di Putin si spreecano. Oltre alle due "ufficiali" e ai quattro con la Kabaeva, secondo i gossip del ventennio al potere dell'ex capo del Kgb, ci sarebbe anche Luiza Rozova, 18 anni, nota anche col nome di Elizaveta Krivonogikh e nata da una precedente relazione tra Putin e una donna delle pulizie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.