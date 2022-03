Stasera Italia, Belpietro: "Con Putin c'è una sola cosa da fare". La risposta che nessuno vuole sentire

07 marzo 2022 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin aveva messo in conto tutto, la resistenza ucraina e le sanzioni economiche, e alla fine non ci saranno molte alternative per l'Occidente su quello che si potrà fare per fermare la guerra. Lunedì 7 marzo Maurizio Belpietro interviene a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete4, e delinea uno scenario senza via scampo sulla situazione im Ucraina.

L'assessore D'Amato al San Raffaele di Roma per la piccola Sofia

"La sensazione è che Putin abbia pianificato tutto con determinazione ee con calcolo, quindi non credo che tutto questo gli faccia paura - dice il direttore della Verità - Così come probabilmente aveva messo in conto anche le sanzioni" che sono la cosa più ovvia "che uno si potesse immaginare di fronte all'invasione di un paese vicino" e che "aveva relazioni con l'Unione europea". Lo sforzo diplomatico e le sanzioni economiche a Mosca, agli oligarchi e ai russi all'estero potrebbe non bastare. "Tutto quello che abbiamo messo in campo non serve a fermare l'esercito russo che ha gli obiettivi che gli ha dato il suo presidente e che" Putin "ha intenzione di perseguire, ce l'ha detto in tutti i modi" ricorda Belpietro.

Sull'Ucraina vertice video di Biden con Scholz, Macron e Johnson. Draghi non c'è

Sul tavolo "ci sono solo due alternative, parliamoci chiaro" è l'argomentazione del giornalista. "Nonostante gli sforzi eroici della resistenza è molto difficile che gli ucraini possano trionfare sul terreno" dove "trionferà Putin". E allora? Per evitare un massacro, si può "intervenire militarmente ma questo significa una guerra mondiale, e lo sappiamo tutti quanti - sottolinea Belpietro - oppure non ci sono molte altre strade, se non quella di sedersi al tavolo e trattare" con la Russia. Una trattativa che per forza di cose si potrà condurre solo sulla base delle richieste di Mosca. L'unica via è "trattare cercando di limitare i danni perché è evidente che Putin vuole conquistare un pezzo di 'Ucraina", conclude il giornalista.

"La sua faccia è cambiata..." Putin malato? L'ultima teoria sulla foto e l'indiscrezione del medico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.