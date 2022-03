Ucraina, negoziati in salita e scontro sui corridoi umanitari. A Kiev suonano le sirene antiaereo

07 marzo 2022 a

Il terzo round dei colloqui si è concluso nel giorno, il dodicesimo dall'inizio della guerra di invasione in Ucraina, caratterizzato proprio dallo scambio di forti accuse per il fallimento dei corridoi umanitari. "Le nostre aspettative sui negoziati non sono state soddisfatte, ma speriamo che la prossima volta saremo in grado di fare passi avanti più significativi. I negoziati continueranno" ha dichiarato il capo della delegazione russa e consigliere presidenziale Vladimir Medinsky, citato dall'agenzia Tass.

"Siamo arrivati con una nutrita serie di documenti scritti", ha affermato Medinsky, "speravamo che oggi fosse possibile firmare almeno un protocollo su quelle voci che sembriamo aver già concordato in linea di principio, ma la parte ucraina ha preso tutti questi documenti per studiarli, non abbiamo potuto firmare niente sul posto e hanno detto che torneremo su questa questione, probabilmente al prossimo incontro".

Proprio subito dopo la conclusione del terzo round di negoziati, nella capitale ucraina hanno ripreso a suonare le sirene antiaeree. La Russia non si ferma, l'offensiva a Kiev continua. "Le trattative proseguiranno rapidamente" ha annunciato Leonid Slutsky, capo della commissione per gli affari internazionali della Duma e membro della delegazione russa ai colloqui con l'Ucraina, citato da Ria Novosti. "Non ci illudiamo che il risultato finale si raggiunga al prossimo step", ha aggiunto Slutsky, "le consultazioni non saranno facili".

Secondo Kiev ci sono "piccoli sviluppi positivi nel miglioramento della logistica dei corridoi umanitari" ha annunciato il negoziatore ucraino Mykhailo Podoliak. La delegazione di Mosca ha fatto sapere tramite l'agenzia Tass che un quarto round di colloqui tra Russia e Ucraina si terrà a breve in Bielorussia.

