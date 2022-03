Ucraina, il video-peana del Patriarca Kirill che imbarazza Michele Emiliano. Bufera nel Pd

07 marzo 2022 a

a

a

Il capo della chiesa ortodossa russa, il Patriarca Kirill, giustifica la guerra in Ucraina come una sorta di crociata contro i paesi che sostengono i diritti degli omosessuali. Da sempre vicinissimo al leader del Cremlino Vladimir Putin, l'autorità religiosa russa ha parlato nella Domenica del Perdono descrvendo il gay pride come una sorta di spartiacque fra il bene il male. "Stiamo parlando di qualcosa di molto più importante della politica. Parliamo della salvezza umana. Siamo entrati in una guerra che non ha significato fisico ma metafisico", ha affermato Kirill che ha puntato il dito contro "le parate del gay pride" che,a suo dire, "il Donbass ha respinto" e per "otto anni si è cercato di distruggere quanto esisteva" nelle repubbliche filorusse separatiste.

Venti di guerra pure in Vaticano. La bomba di Bisignani: il Papa all'ambasciata russa scatena Parolin

Parole che hanno fatto il giuro del mondo e spinto molti utenti dei sociale a tirare fuori un vecchio video di Michele Emiliano in cui il governatore della Regione Puglia incensava il patriarca Kirill per l'aiuto, nell'aprile del 2020. "L'amicizia, si dice, si vede nel momento del bisogno e il patriarca Kirill non ha fatto mancare il suo sostegno alla Regione Puglia e alla città di Bari che ospita la tomba di San Nicola. Gli avevamo chiesto aiuto e gli avevamo detto che la situazione era difficile, che avevamo bisogno di dispositivi di protezione individuale e di mascherine. E il patriarca ci ha risposto subito con una lettera bellissima e oggi con questo importante dono", le parole di gratitudine di Emiliano nei confronti del Patriarca di Mosca e di tutte le Russie Kirill a cui aveva chiesto aiuto e questi aveva risposto inviando ia Bari otto tonnellate di dispositivi sanitari.

Parte il terzo round dei negoziati, via ai colloqui. Nuovo scontro sui corridoi umanitari

"La Regione Puglia e il Comune di Bari interrompano le relazioni con il patriarca Kirill per l’assurdità delle ragioni poste a sostegno dell’invasione russa ai danni dell’Ucraina, motivato da una crociata contro l’Occidente e i diritti degli omosessuali. Sermoni come quello di Kirill disonorano ogni forma di umanità, spiritualità e verità" dichiara, in una nota, il presidente della Commissione Bilancio e Programmazione della Regione Puglia, Fabiano Amati (Pd) sottolineando l'imbarazzo del centrosinistra.

Oggi durante l’omelia il patriarca kirill professa la propaganda di Putin Secondo cui l'Occidente organizza essenzialmente campagne di genocidio contro i paesi che si rifiutano di organizzare parate gay. Solo Michele Emiliano non l’aveva capito https://t.co/XhwpNVlBxY pic.twitter.com/mxVtU9XWxV — annarita digiorgio (@ardigiorgio) March 6, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.