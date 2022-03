Guerra in Ucraina, psicosi nucleare nelle chat italiane: "Fate incetta di ioduro di potassio contro le radiazioni"

04 marzo 2022 a

a

a

L'attacco in Ucraina alla centrale nucleare di Zaporizhzhya, caduta nelle mani dei russi, fa scoppiare il panico su chat e social in Italia. Dalla notte molti utenti segnalano appelli e informazioni sui possibili "rimedi" per le radiazioni di un incidente nucleare o addirittura per attacco atomico, diffuse su Telegram e WhatsApp.

Colpita la centrale nucleare più grande d'Europa: notte di terrore. Zelensky: se esplode 10 volte peggio di Chernobyl

Il messaggio per tutti è unico, fate incetta di iodio e pasticche di ioduro di potassio. "Forse in macchina già avete iodio in gocce, va bene lo stesso. Serve per salvare tiroide (ghiandola tiroidea) in caso di uscita della radiazione" perché Putin, si legge nelle varie catene di Sant'Antonio, "ha preso Chernobyl e spara lì". Nei messaggi anche indicazioni su come assumere le sostanze: "Si prende 30 minuti prima" (dell'arrivo della nube radioattiva?) "o anche 5 se c'è rischio di esplosione", e si fanno dosaggi in gocce e pasticche per adulti e bambini,

Prima dei fatti di questa notte la psicosi era scoppiata in Belgio dive sono state segnalate file in farmacia per ritirare le pillole di ioduro di potassio, messe gratuitamente a disposizione dal governo sin dal 2016. Secondo la stampa locale almeno 30mila famiglie hanno ritirato la loro scatoletta da 10 tavolette. Il motivo di un provvedimento del genere è la presenza in Belgio di diverse centrali nucleari di vecchia generazione.

Le sanzioni ci costano care, l'allarme di Salvini sulla guerra in Ucraina

Il governo ha deciso rendere le pasticche gratuite nel raggio di cento chilometri dagli impianti, anche quelli dismessi in pratica tutto il Belgio. Ora il panico corre anche sulle chat italiane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.