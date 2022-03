I russi mettono le mani sul nucleare ucraino. Presa la centrale di Zaporizhzhya colpita dai missili

04 marzo 2022 a

Sono cessati i combattimenti nell’area della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya, la più grande d’Europa, colpita nella notte dal fuoco russo. L'incendio che si è scatenato nell'impianto è stato spento ma la centrale ora è nelle mani dei russi. Il sindaco della città di Energodar, Dmitry Orlov, ha affermato che "Sono presenti danni al compartimento del reattore dell’unità 1, che non pregiudica la sicurezza dell’unità. I sistemi e gli elementi importanti per la sicurezza delle centrali nucleari sono funzionanti. Finora non sono stati registrati cambiamenti nello stato delle radiazioni", ha spiegato.

I media governativi russi, tra cui Russia Today, sostengono che le forze di Mosca abbiano ormai il controllo di Zaporizhzhia. Notizia confermata dalle autorità energetiche ucraine. La centrale nucleare "è stata catturata dai militari della Federazione russa", ha scritto su Twitter l’Ispettorato ucraino per la regolamentazione nucleare (Sinr), precisando che "i sistemi importanti per la sicurezza della centrale nucleare sono funzionanti". Il Sinr ha aggiunto che "per il momento non sono stati registrati cambiamenti nello stato delle radiazione". L’Ispettorato continua a monitorare l’evolversi degli eventi in Ucraina, con particolare riferimento alla situazione degli impianti nucleari in funzione e dismessi nonché delle altre installazioni nucleari ed è in collegamento costante con le agenzie internazionali per il controllo dell’energia atomica.

"Per la prima volta nella storia dell’uomo uno Stato terrorista ha fatto ricorso al terrorismo nucleare" ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio dopo che i militari russi hanno bombardato la centrale nucleare di Zaporizhzhya, nel sud dell’Ucraina, causando un incendio, ma non vittime. "Nessuno Stato, tranne la Russia, aveva mai colpito una centrale nucleare", ha aggiunto Zelensky. In precedenza aveva detto che un'esplosione in quella che è la centrale nucleare più grande d'Europa sarebbe come "dieci Chernobyl".

