"Vendesi casa con bunker": gli italiani hanno paura della bomba atomica

03 marzo 2022 a

a

a

Bellissima proprietà, ottime finiture, circondata da un vasto parco, soggiorno con ampie vetrate e bunker antiatomico nel piano interrato «che permette, in caso di contaminazione nucleare, la sopravvivenza al suo interno per circa 80 giorni». Per 810mila euro, questa villa a Fagagna in vendita su Casa.it, può essere tua.

E non è l’unico annuncio di case in vendita che presentano l’inquietante caratteristica: il rifugio a prova di attacco nucleare. Per 800mila euro si può diventare i proprietari di una «importante villa bifamiliare» in «zona prestigiosa» a Piombino, edificata negli anni ’30, che sulla corte comune presenta «una struttura interrata, già adibita a bunker», dice l’annuncio. È proprio tra gli annunci di vendita di proprietà immobiliari che serpeggia il timore degli italiani, quello della guerra, addirittura nucleare.

Video su questo argomento Navi russe al largo di Odessa, tutto pronto per lo sbarco

Alla diffusione della notizia dell’allerta del sistema di difesa russo nucleare, in poche ore un comunicato stampa del 2012 di Immobiliare.it che parlava di immobili con bunker è diventato di tendenza nelle ricerche sul web. Proponeva la vendita di una villa a Montesilvano che, oltre a doppio garage, vista sul mare, 3.000 metri quadri di giardino privato, sotto al corpo vanta anche un bunker antiatomico le cui condizioni, specificava l’annuncio, sono buone.

A Riolo Terme, per 1.800.000 euro si poteva invece acquistare un’ampia e lussuosa villa con parco secolare di proprietà, finiture di pregio e bunker in grado di resistere ad attacchi atomici, batteriologici e chimici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.