Marine Le Pen raggiunge le firme per la candidatura. È in corsa per l'Eliseo: "Avanti per la vittoria"

01 marzo 2022 a

Con il proliferare delle candidature e un clima non certo ideale per i candidati di destra, Marine Le Pen è riuscita a raggiungere il numero dei grandi elettori necessari per presentarsi alle elezioni per l’Eliseo. La candidatura alla Presidenza della Repubblica in Francia prevede almeno 500 grandi elettori disponibili a sottoscriverla. E nel pomeriggio un tweet della leader della destra d’Oltralpe ha dato notizia dell’obiettivo raggiunto con 503 firme raccolte tra i soggetti politici autorizzati.

Non è stato facile, soprattutto nei piccoli centri: spesso in passato i sindaci venivano minacciati, a partire dalle frange più accese dell’estremismo filoislamico. A maggior ragione, aver raggiunto il numero minimo delle firme è stato accolto con soddisfazione da Marine Le Pen.

“Congratulazioni calorose ai nostri attivisti che hanno cercato instancabilmente di sponsorizzazione con determinazione e convinzione! – ha scritto sui social - Grazie ai funzionari eletti che danno vita alla democrazia consentendo a milioni di francesi di votare per le loro idee. E ora avanti per la vittoria”.

Un messaggio che ha scatenato entusiasmo tra i sostenitori della leader che ha sfidato più volte i suoi avversari all’Eliseo, ma che in questa occasione sente forte il vento in poppa.

Chaleureuses félicitations à nos militants qui ont inlassablement cherché les parrainages avec détermination et conviction !

Merci aux élus qui font vivre la démocratie en permettant à des millions de Français de voter pour leurs idées.

Et maintenant, en avant pour la victoire pic.twitter.com/6PAbzzjVbH — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 1, 2022

