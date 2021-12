Macron non fa più lo spavaldo: ecco il sondaggio che lo sfratta dall'Eliseo

07 dicembre 2021 a

Cambia tutto nelle elezioni presidenziali francesi in programma nel 2022. La rielezione di Macron non è più sicura perché di fronte al ballottaggio potrebbe non ritrovarsi la sovranista Marine Le Pen o l'estremista Eric Zemmour ma la moderata Valérie Pécresse.

La candidata dei Republicains alle presidenziali francesi potrebbe sconfiggere Emmanuel Macron al secondo turno: a dirlo è un sondaggio Elabe Opinion 2022 per Bfm Tv. Pecresse, che ha trionfato sabato nella sfida finale interna al partito gollista per la candidatura, ottiene infatti il 52% in un ipotetico duello con l’attuale presidente al secondo turno. Macron si ferma al 48%.

Al primo turno Macron resta invece saldamente primo in classifica con il 23%, ma perde comunque due punti rispetto alla rilevazione precedente. Pecresse è seconda con il 20%, in netta crescita rispetto a prima: guadagna infatti 11 punti percentuali. Sempre al primo turno, Marine Le Pen ottiene il 15% e Eric Zemmour il 14.

