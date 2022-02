La stupra in macchina, arrestato ex consigliere comunale di Anzio

27 febbraio 2022 a

L'ha attirata nella sua automobile col pretesto di offrirle un po' di droga. Ma non appena la trentaduenne si è avvicinata, ha tirato fuori la pistola e l'ha costretta a un rapporto orale. Come riportato dal sito "7Colli", l'episodio è avvenuto venerdì scorso al Torrino. L'uomo è stato poi arrestato dalla polizia durante un controllo nel quartiere a sud della Capitale.

Dopo gli arresti a Sabaudia, Anzio e Nettuno. "Serve missione della commissione Antimafia sul litorale"

L'uomo ha 31 anni e, in passato, ha ricoperto anche il ruolo di consigliere comunale ad Anzio. Negli ultimi anni viveva come senza fissa dimora dormendo nell'auto presa in leasing con un debito di alcune migliaia di euro per rate non pagate. L’ex politico nel 2014 era stato anche assolto dall’accusa di aver intascato mazzette per la costruzione di alcuni villini sul litorale in zona Colle Cocchino ad Anzio. Poi nel 2017 l’accusa di coinvolgimento in un’inchiesta su infiltrazioni mafiose nel Comune di Nettuno.

