Roma, esplode incendio nella falegnameria in via Casilina: case evacuate

Fiamme distruggono falegnameria sulla Casilina, evacuate diverse abitazioni dai vigili del fuoco. E' successo all'alba di oggi, intorno alle 5 del mattino, all'altezza del civico 1942 della via Casilina, nella zona della borgata Finocchio. Un rogo importante in una attività commerciale che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, allertati dai residenti, arrivati sul posto con diverse squadre provenienti dai distaccamenti di Frascati, Tuscolano, La Rustica, Ostiense, Nomentano, con l'ausilio di diverse autobotti, autoscala, carro schiuma ed il carro autoprotettori. L'incendio ha gravemente danneggiato la struttura di circa mille metri quadri, a ridosso di una palazzina dove sono state fatte evacuati per sicurezza i nuclei familiari residenti.

La particolarità dell’incendio, fanno sapere dai pompieri, ha interessato materiale altamente infiammabile che ha richiesto l’arrivo sul posto di automezzi speciali come il carro schiuma e un'auotbotte con 25 mila litri di acqua. Sono iniziate così le operazioni di spegnimento del rogo e bonifica ancora in corso. Restano da verificare le cause.

"Le squadre dei vigili del fuoco, - commenta Riccardo Ciofi della Fns cisl di Roma capitale e Rieti - sono impegnate sul luogo dell’incendio a partire dalle ore 5 di questa mattina tanto che è stato necessario programmare anche il cambio sul posto per i colleghi". "In ambito operativo - prosegue il sindacalista - l’intervento si è rivelato molto complesso in considerazione della tipologia di attività commerciale che presenta oltre a materiale ligneo anche solventi altamente infiammabili. Tuttavia, i vigili del fuoco, hanno operato e tutt’ora sono in attività per estinguere definitivamente l’incendio".

Presenti anche la gli agenti di polizia e il 118. Non risultano feriti. I pompieri lavorano per impedire che l'incendio si propaghi alle attività commerciali vicine, ossia una carrozzeria ed un negozio di elettromeccanica.

