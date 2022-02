"Prenota senza pensieri", l'offerta di Booking.com per l'hotel in Russia fa infuriare gli utenti di Facebook

25 febbraio 2022 a

Gli algoritmi fanno il loro lavoro ma spesso le macchine non hanno la sensibilità necessaria per capire il contesto. In queste ore con la guerra che infiamma l'Ucraina fanno discutere in Rete alcuni annunci sponsorizzati apparsi su Facebook promossi da Booking.com, il colosso delle prenotazioni online. I post pubblicitari presentano infatti a molti utenti italiani del social network speciali offerte per alloggiare qualche giorno in Russia. Già, avete capito bene.

Tra gli altri campeggia l'offerta per un hotel dall'aspetto severo di Novomoskovsk, a sud di Mosca, il Gostinitsa Rossia, nella Russia europea: "Puoi prenotare il tuo prossimo viaggio senza pensieri", si legge nel post. La promozione è probabilmente legata alla mole di ricerche sul web che riguardano Russia e Ucraina in questi giorni di apprensione. Come l'hanno presa gli utenti? Come prevedibile, malissimo.

"L'ultimo viaggio", "Ma è una presa in giro?", "È proprio il momento giusto! Ma ci siete of ci fate???", "È uno scherzo ? Al primo Aprile manca più di un mese", "Credo che vi dobbiate vergognare", "È proprio il momento giusto, tempismo perfetto!!!" è il tenore della quasi totalità dei commenti lasciati in calce all'annuncio da chi si è trovato il post nella bacheca di Faceboo, magari mentre cercava qualche notizia sulla guerra che infiamma l'Europa.

