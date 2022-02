Ucraina, Papa Francesco annulla tutte le udienze e va a sorpresa dall'ambasciatore russo: "Stop alle bombe"

25 febbraio 2022 a

a

a

Papa Francesco annulla tutte le udienze e si presenta sorpresa dall'ambasciatore russo, Aleksander Avdeev per fermare le bombe in Ucraina. "Il Pontefice si è presentato all'ufficio diplomatico di Mosca in via della Conciliazione, a due passi dal Vaticano" scrive ilfattoquotidiano.it raccontando che il colloquio con il rappresentante del Cremlino Avdeev è durato circa mezz'ora.

Per incontrare il diplomatico di Mosca Papa Francesco ha annullato tutte le udienze in programma. Inoltre Bergoglio non andrà a Firenze domenica prossima, 27 febbraio, per chiudere l’incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo organizzato dalla Conferenza episcopale italiana. La Sala Stampa della Santa Sede ha spiegato che l'assenza del Papa è dovuta a “un’acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.