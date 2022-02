In Onda, Sabino Cassese spiega la crisi Ucraina: "Perché Putin ha già vinto la guerra"

19 febbraio 2022 a

a

a

La tensione è alle stelle sulla crisi Ucraina e la guerra sembra ormai scontata. I leader separatisti di Donetsk e Lugansk annunciano la mobilitazione generale nel giorno in cui Putin supervisiona esercitazioni strategiche con il presidente della Bielorussia. Germania e Francia chiedono ai loro cittadini di lasciare il Paese.

A In Onda, il costituzionalista Sabino Cassese - nel corso della puntata di sabato 19 febbraio - spiega che lo zar russo Vladimir Putin ha già vinto la sua guerra e non esploderà nessun conflitto. "Putin non vuole che l'Ucraina, il paese vicino al suo impero, stringa qualunque alleanza con l'Occidente. Vuole uno stato cuscinetto, neutrale e adesso tutto questo è stato ottenuto" sentenzia il professore.

L'inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro spiega che "da Donbass soffiano venti di guerra". E sottolinea ai telespettatori: "Putin sta dicendo agli ucraini Siete soli, nessuno verrà ad aiutarvi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.