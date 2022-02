Striscia la notizia riprende l'arresto in diretta. Ma lo spacciatore di Castel Volturno è già tornato a lavoro

17 febbraio 2022 a

a

a

Poche ore ed è tutto tornato come prima. Negli scorsi giorni Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, ha ripreso in diretta per un servizio l’arresto di uno spacciatore di Castel Volturno, nei pressi di Napoli, da parte delle forze dell’ordine. Ma lo stesso spacciatore immigrato, riconoscibile in quanto claudicante e per l’uso di un bastone, è stato ripreso questa mattina al suo solito “posto di lavoro”. La magistratura che fa per contrastare la diffusione della droga sul territorio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.