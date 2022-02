Troppo tempo sui social, Instagram attiva la funzione "Prenditi una pausa"

16 febbraio 2022 a

E' partito oggi alle 18 il rollout in Italia della nuova funzione di Instagram "Prenditi una pausa", che permette di decidere quanto tempo trascorrere sul social networl e di avere maggiore controllo e consapevolezza nell’utilizzo dell’app. Per attivarla è sufficiente accedere a: "Impostazioni", "Account", "La tua attività", selezionare "Imposta promemoria pause" e programmare un promemoria che ti ricorderà di fare una pausa da Instagram dopo un po' di tempo che navighi sulla piattaforma. Attivata anche una notifica che suggerisce di attivare il promemoria.

Dai test effettuati finora nei Paesi in cui la funzionalità è già attiva è emerso che, una volta impostato il promemoria, oltre il 90% degli adolescenti lo rispetta. Lo strumento si aggiunge a quelli che Instagram già offre per la gestione del tempo. Tra questi, il "Promemoria giornaliero", che consente alle persone di impostare la quantità di tempo che vogliono trascorrere su Instagram durante la giornata e le avvisa quando hanno raggiunto il limite deciso, con anche la possibilità di disattivare le notifiche di Instagram per concentrarsi senza interruzioni su ciò che stanno facendo. Inoltre sono attive per i più giovani funzioni per proteggersi da contatti indesiderati. I profili di minori sono infatti privati di default. In questo modo i più giovani possono selezionare più facilmente chi vede o risponde ai loro contenuti: quando qualcuno desidera seguirli, arriverà una richiesta, che potranno accettare o meno, così da decidere di volta in volta chi può avere accesso a cosa pubblicano su Instagram.

Instagram, inoltre, impedisce che minori di 18 anni siano taggati o menzionati da adulti che non seguono. I ragazzi non ricevono contatti indesiderati da adulti che non conoscono: Instagram impedisce infatti che i minori di 18 anni ricevano DM (messaggi diretti) da adulti che non seguono. È sempre possibile bloccare e segnalare utenti o contenuti che infastidiscono e Instagram impedisce a un utente già bloccato di contattarti di nuovo tramite un nuovo account. Tutti sono inoltre incoraggiati a segnalare al team di Instagram un account o un contenuto che pensano stia violando le nostre regole.

