Otto e mezzo, Antonella Viola contro Giorgia Meloni: "Non può dare queste notizie". Il caso vaccino ai bambini

Giada Oricchio 11 febbraio 2022 a

a

a

Antonella Viola contro Giorgia Meloni: “Fa disinformazione. E’ di cattivo gusto”. L’immunologa e direttrice dell’Istituto “Città della Speranza”, in collegamento con Lilli Gruber, conduttrice di “Otto e Mezzo” su La7, ha spazzato via le teorie di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia sul Covid e le percentuali di rischio morte per i ragazzi. Gruber ha chiesto conferma alla scienziata: “Meloni dice che non vaccina la figlia perché le probabilità di morte per Covid per un ragazzo sono le stesse di morire colpito da un fulmine. E’ così?” e la professoressa Viola: “Si tratta di vera e propria disinformazione e anche di cattivo gusto. Io sono una puntigliosa e sono andata a guardarmi i dati. Purtroppo non ho trovato dati sui morti per fulmini in Italia, ma negli Stati Uniti questi dati ci sono e sono moto dettagliati: negli ultimi due anni, quelli del Covid sono morti due bambini nella fascia 0-18 anni per i fulmini, nello stesso periodo per il virus invece sono morti 1000 ragazzi in quella fascia d’età. E’ disinformazione”. E ha dato l'affondo: “L’onorevole Meloni può tranquillamente esercitare il suo diritto di madre di non vaccinare la figlia perché non c’è l’obbligo per quella categoria, ma non può dare notizie false. La società di pediatria ha detto ripetutamente che i bambini devono essere protetti e vaccinati. Né Salvini, né Meloni, ma nessun politico può dire nulla in merito, può fare la sua scelta, ma non possono mettere in discussione quello che dicono i medici”.

Gruber ha voluto sottolineare questo sforamento di competenze: “Eh, invece è quello che accade da due anni”, mentre il direttore Massimo Giannini ha inferto il colpo di grazia: “Questa nefandezza l’ha detta in un’intervista rilasciata a me”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.