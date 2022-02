Stasera Italia, Chicco Testa inchioda la magistratura: temono più di tutti i referendum

Federica Pascale 15 febbraio 2022 a

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum sull’omicidio del consenziente e, durante la puntata di martedì 15 febbraio di Stasera Italia, il talk show politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4, se ne discute insieme a diversi ospiti. Uno di questi è Chicco Testa, che sferra un colpo secco alla magistratura: “Credo che chi teme più di tutti questi referendum sia la magistratura. Onestamente, in questi anni, ha dato una tale prova di incapacità a riformarsi che io credo che ormai l’opinione pubblica pensa che mettere in galera la gente per mesi e mesi con il carcere preventivo” sia una cosa normale, spiega il dirigente d’azienda ed ex politico. “I tempi de ‘li vogliamo tutti al cappio’, i tempi del ’92, sono passati. Io penso che uscirebbero vittoriosi questi referendum”.

A commentare la novità sul referendum sul suicidio assistito interviene anche Augusto Minzolini: “Bisogna portare il confronto al di fuori di una maggioranza, che su questi temi probabilmente non troverebbe mai l’accordo, perché chiaramente la posizione sulla giustizia del PD è diversa da quella della Lega o di Forza Italia, significa anche disinnescare il problema”. “Quando decide il popolo, decide il popolo. Su quello non è che nessuno può contestare o meno. È una grande occasione, un modo per spingere e avere più coraggio su determinati temi. Il governo su certe scelte dovrebbe imporsi”, afferma il direttore de Il Giornale.

