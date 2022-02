“Arrestate Mario Draghi e Sergio Mattarella”. L'ex generale Pappalardo si becca la denuncia alla manifestazione no-vax

14 febbraio 2022 a

Molti manifestanti no-vax che dovevano partecipare alla protesta del Circo Massimo a Roma hanno cambiato programma e sono andati a piazza Venezia. Per questo motivo, secondo quanto svelano fonti investigative, i promotori tra cui anche l’ex generale Antonio Pappalardo, sono stati denunciati per manifestazione non preavvisata. La posizione degli altri partecipanti alla protesta è al vaglio della polizia. In vista della manifestazione al Circo Massimo erano stati predisposti dalla questura di Roma adeguati servizi di ordine pubblico per evitare criticità soprattutto alla circolazione stradale. Molti manifestanti sono stati intercettati prima di accedere al centro e invitati a lasciare i mezzi propri per raggiungere la manifestazione o a piedi o con mezzi pubblici.

Sarebbe illegittima secondo l'ex generale dell'Arma Antonio Pappalardo l'elezione del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Durante la manifestazione no green pass e no vax di Piazza Venezia a Roma si è allontanato per qualche minuto dalla protesta per prendere un caffè al bar e "dichiarare l'arresto" di Mattarella. Poi Pappalardo ha aggiunto: “Ho chiesto al vice-questore di arrestare Draghi e Mattarella”.

