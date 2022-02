Scappate dall'Ucraina, Biden fa fuggire gli americani

11 febbraio 2022 a

Il dipartimento di Stato Usa chiede ai cittadini americani in Ucraina «di partire usando mezzi commerciali o privati» e in generale agli americani di «non recarsi in Ucraina a causa delle crescenti minacce di una azione militare della Russia e del covid».

«Se gli americani decidono di rimanere in Ucraina, dovranno esercitare cautela a causa di criminalità, disordini civili e possibili operazioni di combattimento, nel caso in cui la Russia farà un'azione militare», si sottolinea nell’alert in cui si precisa che «alcune zone del Paese hanno un rischio aumentato».

Prove di tregua per la crisi ucraina. L'allarme: "Riserve gas a livello preoccupante"

Il Presidente Biden aveva a sua volta esortato i cittadini americani in Ucrania a lasciare «ora» il Paese. «Non è come se avessimo a che fare con un’organizzazione terroristica. Abbiamo a che fare con uno degli eserciti più grandi al mondo. È una situazione molto diversa e le cose potrebbero precipitare rapidamente», ha detto il Presidente in un’intervista alla Nbc.

