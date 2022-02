Addio a Donatella Raffai, primo volto storico di "Chi l'ha visto?"

10 febbraio 2022 a

Lutto nel mondo della televisione: è morta a 78 anni Donatella Raffai, prima storica conduttrice di «Chi l’ha visto?» al fianco di Paolo Guzzanti e di altri programmi della terza rete pubblica. La notizia è stata diffusa dal marito Silvio Maestranzi, ex regista Rai e sceneggiatore. I funerali si svolgeranno venerdì a Roma alle 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732), dove «la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione».

Il primo volto storico di "Chi l'ha visto?" aveva esordito nel cinema e nel settore discografico poi la lunga carriera in Rai e il successo che arriva nel 1989 con la conduzione del programma condotto assieme a Paolo Guzzanti e a Luigi Di Majo (edizioni 1989-1990 e 1990-1991), al quale dà uno stile incisivo e accattivante che riscuote enorme consenso, tanto che nel 1990 la Raffai vince sia il Telegatto che l'Oscar TV come personaggio televisivo femminile dell'anno. Nel pieno boom della cosiddetta tv utile, il programma raggiunge un apice di popolarità che resta tra i migliori risultati "storici" di Rai 3. Dopo lunghe polemiche con la Rai, alla fine del 1999 passa a lavorare con Mediaset come conduttrice di Giallo 4, format di Rete4 concepito come un remake del Telefono giallo di Rai3, dedicato a fatti di cronaca nera italiana rimasti irrisolti ma non confermato nelle successive stagioni per gli scarsi ascolti registrati. È l'ultimo programma tv condotto dalla Raffai prima di abbandonare il "mondo televisivo" e ritirarsi a vita privata.

