Via le mascherine all'aperto, i virologi fanno festa. Maria Giovanna Maglie li fa a fettine: "Cialtroni"

08 febbraio 2022 a

a

a

Gli italiani dall'11 febbraio potranno togliere la mascherina all'aperto, anche se dovranno portarla sempre con sé in caso di assembramenti. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che ribadisce l'obbligo di mascherine al chiuso almeno "fino al 31 marzo 2022", data in cui scade lo stato d'emergenza ed entro la quale "è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private" e "nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti". Esentati "i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva".

Mascherine strette e inadeguate: il flop del piano Figliuolo per la scuola

"Un fatto atteso e necessario, che va verso una normalizzazione e un’autoresponsabilizzazione di ognuno di noi in una condizione che oggettivamente sta migliorando"ha commentato il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano, che ammette: "All’aperto non c’è questo grande rischio di contagio", l'obbligo "era una norma di passaggio".

#iltempodioshø

Parla di "ottimo segnale" l'infettivologo Matteo Bassetti secondo cui "la situazione è migliorata e possiamo dirlo: le mascherine all’aperto sono servite poco e in generale servono a poco. È una misura altamente cosmetica, infatti il provvedimento è stato preso quando è arrivata Omicron ed è stato di facciata e non di rilevanza. È un primo passo sulla strada per levare la mascherina al chiuso".

"Baluardo dei no vax", e Crisanti sbotta. Guerra di religione su vaccino e green pass

Insomma, la liberazione è stata accolta dai peana degli esperti, attesi al varco da Maria Giovanna Maglie. Che non perdona l'entusiasmo improvviso. La giornalista infatti ha twittato: "Ottimo segno, si affannano a dire virologi rimasti senza argomenti, le mascherine all'aperto non servono più. Peccato che le mascherine all'aperto non siano servite mai", ha scritto su Twitter concludendo con un brutale: "Cialtroni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.