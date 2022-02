08 febbraio 2022 a

a

a

Addio alle mascherine all'aperto, a prescindere da quale sia il colore delle regioni. Il governo ha deciso di non rinnovare l'ordinanza del ministero della Salute in scadenza il 10 febbraio: si potrà tornare a circolare senza dispositivi anti-Covid quando ci si ritrova in luoghi non chius.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.