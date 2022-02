Super green pass obbligatorio alla Camera, Fico sfodera l'arma finale contro i parlamentari no vax

08 febbraio 2022 a

A Montecitorio si potrà entrare solo con il super green pass. Altro giro di vite contro i no vax in Parlamento: è arrivato infatti il via libera alla proposta del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, di estendere l’obbligo certificato verde rafforzato anche a Montecitorio. A dare luce verde è stata la conferenza dei capigruppo, ora l'iter prevede un passaggio in Collegio dei questori e in Ufficio di presidenza, convocato già per mercoledì 8 febbraio.

Per entrare alla Camera e al Senato era già necessario il green pass semplice. Ora mentre il Paese va verso un allentamento delle misure ani Covid - oggi il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza che fa cadere l’obbligo di mascherine all'aperto dall'11 febbraio - si va verso il super green pass per i deputati.

A dicembre la Corte costituzionali aveva respinto i ricorsi presentati dalla componente del gruppo misto “L’Alternativa c’è” e dal senatore Gianluigi Paragone, dichiarati “inammissibili”. Denunciavano la presunta illegittimità delle delibere con cui gli organi interni di Camera e Senato – alla luce dell’articolo 9 quinquies del decreto legge n. 52 del 2021 – avevano richiesto il green pass per partecipare ai lavori parlamentari.

Ha fatto poi rumore "l'ufficio parlamentare" allestito dall'ex parlamentare M5s Sara Cunial davanti alla Camera perché non poteva votare per il Quirinale, in quanto sprovvista di green pass.

