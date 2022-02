Stasera Italia, Roberto Castelli gela lo studio: confesso come sono guarito dal Covid...

Federica Pascale 07 febbraio 2022 a

“Lo confesso, ho assunto anche idrossiclorochina e sono felicemente guarito al pari di tutti i miei parenti”. Lo afferma Roberto Castelli, ex ministro della Giustizia, ospite della puntata di lunedì 7 febbraio di Stasera Italia, il talk di approfondimento politico condotto da Barbara Palombelli su Rete4.

Speranza non si è ancora dimesso, che Paese incredibile

“Nella vita non faccio il medico, faccio l’ingegnere. Quindi, do retta ai fatti e ai numeri – spiega Castelli - Ho qui uno studio della Johns Hopkins University, che è recentissimo, di fine gennaio, e dice che l’Italia è il Paese che ha avuto più morti di Covid, in rapporto alla popolazione, in tutto il mondo occidentale. Questo significa che la politica del governo è stata completamente fallimentare”.

Le cure domiciliari del professor Remuzzi allo studio dell'Aifa: "Preveniamo l'iper-infiammazione che causa la morte"

L’ex ministro ha, come tantissimi italiani, contratto il virus e, insieme a lui, molti suoi familiari: “Io ho preso il COVID, insieme ad altri undici miei familiari, e ci siamo curati con le famose cure alternative” confessa. Le cure avrebbero dato un esito positivo seppur molto criticate dai medici “televisivi” e non solo. Il protocollo Speranza, che prevede tachipirina e vigile attesa, è stato e continua ad essere l’unica cura domiciliare raccomandata dai medici di base, su indicazione del governo. “A fronte di questi fatti, che sono totalmente controcorrente rispetto al mainstream con cui siamo bombardati tutti i giorni dai giornali e dalle televisioni, uno qualche domanda se la fa”.

