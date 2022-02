"La terza dose fa venire l'Aids", il meme fake attribuito a Montagnier incendia i social

04 febbraio 2022 a

a

a

La terza dose del vaccino provoca l'Aids? La presunta notizia corre sui social ed è attribuita allo studioso premio Nobel, Luc Montagnier, diventato icona del movimento no vax per le sue posizioni sulla pandemia di Covid. Su Twitter il suo nome è balzato ai vertici delle tendenze insieme alle parole come Hiv e Aids. Nel meme che gira sui social e sulle chat di Telegram, si vede la faccia di Montagnier e il testo: "Coloro che hanno preso la terza dose dovrebbero andare in un laboratorio e fare un test per I'AIDS. Il risultato potrebbe sorprendervi. Dopo di che fate causa al vostro governo". Firmato: il medico francese Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina 2008 per la scoperta del virus dell'AIDS.

Allarme per l'iPhone: ferma il pacemaker. Lo studio choc

Ma a quanto risulta, il medico francese non avrebbe mai detto queste cose o espresso giudizi analoghi sul booster dei vaccini anti-Covid. "Abbiamo effettuato tutte le ricerche del caso, e pur volendo mantenere aperta la porta (viste alcune teorie a dir poco strampalate portate avanti dal francese sui vaccini) non troviamo da nessuna parte questa uscita. In sostanza, non ci risulta che Luc Montagnier abbia diffuso una dichiarazione del genere", scrive ad esempio Bufale.net. Molti utenti su Twitter sottolineano appunto come le parole non trovino conferma, ma i duri e puri nell'idea no vax restano della loro idea.

Ecco le nuove pillole contro il Covid. La promessa: "Efficace contro Omicron"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.