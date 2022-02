L'Austria si è pentita dell'obbligo vaccinale, dietrofront sulle maxi-multe

04 febbraio 2022 a

In Austria sabato 5 febbraio scatta il vaccino obbligatorio anti-Covid per tutti i maggiorenni ma il governo di Vienna potrebbe essersene già pentito. Le sanzioni previste sono salatissime, con multe fino a 3.600 euro per chi evita la dose (sono esonerate le donne in gravidanza, i fragili e i guariti negli ultimi 180 giorni). La legge è stata promulgata dal presidente, Alexander Van der Bellen, e pubblicazione sulla Gazzetta Federale, dopo aver completato l’iter di approvazione al Bundesrat a larga maggioranza.

Ma il clima a Vienna non è più quello della guerra ventre a terra contro il virus, con i contagi in calo come nel resto d'Europa. E così l'applicazione della legge non è così certa. Oltre a pendere un pronunciamento della Corte costituzionale, molti osservatori ritengono che il governo potrebbe limitarsi a qualche multa "simbolica" e mollare la presa sui no vax.

La legge inoltre prevede tre fasi per far rispettare l'obbligo sui vaccini. Nelle prima fase il governo deve informare tutte le famiglie, e questo dovrà avvenire via posta entro il 15 marzo. Poi scatta un fase intermedia con controlli e multe a campione. Poi un sterza fase con la multa automatica. Quando scatterà quest'ultima? Difficile dirlo ma in molti sono pronti a scommettere che la terza fase non scatterà mai. "Da quando il governo ha annunciato la misura obbligatoria a metà gennaio, ha fatto di tutto per indebolire, ammorbidire e rendere superfluo il proprio progetto" ha scritto il quotidiano tedesco La Suddeutsche Zeitung commentando quanto avviene nel Paese vicino.

