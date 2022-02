Da oggi disponibili le nuove pillole contro il Covid. La promessa: "Efficace contro Omicron"

Benedetto Antonelli 04 febbraio 2022 a

È partita la distribuzione alle Regioni dei primi 11.200 trattamenti dell'antivirale orale Paxlovid, meglio conosciuta come pillola Pfizer contro il Covid. L'annuncio arriva dal generale Francesco Paolo Figliuolo e fa seguito al contratto firmato lo scorso 27 gennaio dalla struttura commissariale con la casa farmaceutica americana, d'intesa con il ministero della Salute. Paxlovid, è un farmaco antivirale orale per la cura del Covid, progettato per bloccare l'attività del Mpro, un enzima di cui il coronavirus ha bisogno per replicarsi. È raccomandato per il trattamento di pazienti adulti a rischio di patologia grave. Va utilizzato nella prima fase della malattia, quando i sintomi sono ancora moderati e i pazienti non necessitano di ossigenoterapia pur avendo condizioni cliniche che li espongono al rischio di ammalarsi gravemente.

«Paxlovid è efficace anche contro Omicron: si può rivelare una potente arma per curare la malattia ma non può essere considerato uno strumento di prevenzione - spiega Marco Cavaleri, responsabile vaccini dell'Ema -. Un'aggiunta importante alle nostre terapie perché è il primo antivirale orale approvato per la commercializzazione nella Ue».

