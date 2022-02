Sì ai preti sposati, la Chiesa tedesca in pressing su Papa Francesco

Sullo stesso argomento: Impresa soprannaturale del Papa: proverà a convertire la Littizzetto

04 febbraio 2022 a

a

a

Anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età, cantava Lucio Dalla. Dalla Germania si alza un coro di voci a riguardo, quelle del percorso sinodale tedesco, che ha approvato un documento con il quale chiede a Papa Francesco un ripensamento del celibato obbligatorio per i sacerdoti. Il documento sottolinea il valore del celibato ma chiede l'ammissione dei sacerdoti sposati nella Chiesa cattolica romana, oppure di celebrare un Concilio ad hoc.

Il Covid manda in rosso il Papa

Il documento è stato votato dal "synodale Weg" a Francoforte con l'86% dei voti. "Il celibato dei sacerdoti - Rafforzamento e apertura", il titolo del testo che prelude a una richiesta formale della CHiesa tedesca a Bergoglio. Diversi gli spunti nel testo tra cui la proposta di consentire ai sacerdoti già ordinati di sposarsi, rimanendo in carica. Nelle Chiese ortodosse ci sono sia sacerdoti celibi che sacerdoti sposati, e già oggi gli ex pastori protestanti o anglicani sposati possono essere ammessi come sacerdoti nella Chiesa cattolica.

Sanremo 2022, Drusilla Foer parte in quarta: vorrei un Papa donna

Papa Bergoglio domenica 6 febbraio con una scelta che ha sorpreso tutti sarà ospite a "Che tempo che fa", la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai3. In quell'occasione potrebbe dire qualcosa sulla richiesta, ormai attesa a breve, della Chiesa tedesca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.