Obbligo di mascherine all'aperto, spunta la proroga: doccia fredda nel Cdm. Discoteche e scuola, cosa cambia

Archiviata la partita del Quirinale torna in scena il governo con due rinunioni del Consiglio dei ministri per prorogare misure Covid e introdurre nuove norme. Primo appuntamento della settimana lunedì 31 gennaio, quando verrà varato un decreto legge che, tra le altre misure, uniformerà le regole anti-Covid per le scuole primarie e secondarie e che dovrebbe eliminare la norma dell'obbligatorietà delle mascherine all'aperto. Misura, quest'ultima, che però potrebbe rientrare tra le proroghe di un mese o, nella previsione più ottimistica, di 15 giorni.

Per le scuole, i test saranno gratuiti anche alle elementari con le famiglie degli alunni che potranno rivolgersi ai pediatri. Ma altro potrebbe arrivare dal Consiglio dei ministri successivo, come l’allineamento delle regole tra elementari e superiori, grazie all’andamento sempre più in crescita della campagna vaccinale tra i più piccoli.

Sul tavolo anche il tema delle discoteche per cui è prevista al momento la chiusura fino a fine mese. Il Cts vorrebbe prorogare lo stop per un altro mese ma la valutazione sarà fatta dal governo. Potrebbero tornare ad aprire le sale da ballo, così come si potrebbe tornare ad organizzare feste e concerti in piazza, provvedimenti che erano stati presi con l'imminenza del Capodanno.

Praticamente deciso il cambiamento del sistema dei colori, anche se le fasce continueranno a essere un punto di riferimento per l’analisi epidemiologica delle diverse Regioni. Da capire se chi ha il super green pass avrà accesso ad ogni attività anche in zona rossa. Altra questione chiusa sembra essere l'introduzione di un aggiornamento dell’indicatore che riguarda il calcolo dei ricoveri per Covid: i pazienti asintomatici che occupano un posto letto per altre patologie resterebbero in isolamento nello stesso reparto in cui si trovano, senza essere conteggiati dunque come ricoveri per covid. Il tutto mentre il primo febbraio scatta l'aggiornamento anti-no vax delle regole sul green pass.

