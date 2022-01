Il principe Andrea "può essere arrestato". Ultima mazzata per la regina Elisabetta?

28 gennaio 2022 a

Ci sono prove e testimonianze a sufficienza, il principe Andrea rischia di finire in galera in quello che per la madre, la regina ELisabetta, sarebbe un vero e proprio choc. Quando il dica di York "dovrà venire a New York per testimoniare al processo, potrebbe essere arrestato come Epstein e Maxwell. Abbiamo prove solide per un procedimento penale" ha detto David Boies, l’avvocato di Virginia Giuffre, che con l’accusa di violenze sessuali contro il principe Andrea fa tremare la monarchia britannica.

Il principe nega le accuse e il legale in una intervista a Repubblica dice che "è lo stesso schema che usa sempre: negare. Abbiamo persone che dicono di averlo visto nella casa di Epstein a New York, con Virginia, nell’isola ai Caraibi. Testimoni oculari. Il suo approccio è negare e scaricare la colpa sulla vittima. Non ha funzionato molto bene per Maxwell".

Il suo avvocato ripete che Virginia aveva firmato un accordo con Epstein per non fare rivelazioni, ma "come il tribunale ha già indicato, l’accordo non si applica a lui". Ora "dobbiamo completare la presentazione delle prove entro il 14 luglio, il processo sarà entro l’anno". I testimoni diranno "di averlo visto con Virginia, cosa era accaduto nella casa di Epstein a New York e nell’isola ai Caraibi". Andrea "dovrà testimoniare alla deposition. Se lo farà, potremmo usarla al processo, invece di averlo di persona. Ma sarebbe un’altra cattiva decisione dei suoi avvocati". La procura britannica protegge il principe, ma "negli Usa è una persona come un’altra" sentenzia l’avvocato.

