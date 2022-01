15 gennaio 2022 a

a

a

Il principe Andrea, Duca di York, dovrà difendersi come "privato cittadino" dalle accuse di abusi su minore da parte di Virginia Giuffre nel processo nato sulla scia dello scandalo Epstein. Buckingham pacale lo ha praticamente disconosciuto, rimuovendo i suoi titoli militari. Dietro alla linea dura della Royal family secondo i media inglesi non ci sarebbe la madre, la Regina ELisabetta per il quale è il "figlio prediletto", ma il fratello Carlo e il nipote William.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.