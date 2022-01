Non è stata la regina: c'è Carlo dietro all'esilio del principe Andrea. La rivincita sul "fratello preferito"

14 gennaio 2022 a

a

a

Dietro alla "punizione" del principe Andrea, al quale Buckingham Palace ha tolto titoli militari e le attività reali, c'è i fratello Carlo d'Inghilterra. Il Duca di York è stato in pratica ripudiato per il processo che lo vedrà, da "privato cittadino", chiamati a difendersi dalle accuse di violenza sessuale su minore sulla scia dello scandalo legato a Jeffrey Epstein. Una decisione che la Regina Elisabetta non avrebbe mai voluto prendere nei confronti del "figlio prediletto" e alla quale è stata spinta dall'altro figlio.

Scandalo Epstein, guerra al principe Andrea: via il titolo e le cariche militari

Lo scenario tratteggiato dalla stampa inglese è chiaro, anche se il principe Carlo venerdì 14 gennaio ha spazzato via le domande sul fratello esiliato. Un cronista di Sky News lo ha raggiunto in Scozie, mentre visitava l' Haddo Country Park di Aberdeenshire, riporta il Daily Mail. "Posso chiederle la sua opinione sulla posizione di suo fratello?" chiede il giornalista, ignorato dall'erede al trono che si limita a sorridere rivolto a una delle persone che sgravano accogliendo e a stringerle la mano.

Epstein pagò 500mila dollari alla Giuffre, accusatrice del Principe Andrea, per non fargli causa

Insomma, silenzio glaciale mentre Andrea potrebbe incassare un altro colpo: l'avvocato della sua accusatrice Virginia Roberts Giuffre potrebbe infatti interrogare le figlie Beatrice ed Eugenia e l'ex moglie Sarah Ferguson.

"La brusca rimozione del Duca di York dal suo ruolo di membro della famiglia reale di fronte al pubblico è una vittoria per il principe Carlo" scrive in un retroscena reale The Sun. Un funzionario sotto anonimato afferma infatti che la decisione di sollevare Andrew dal suo status di HRH (Sua Altezza Reale) è stata annunciata a nome della regina ma dietro alla scelta c'è stato Carlo che ha guidato una sorta di "team reale" di gestione delle crisi "formato per limitare il danno reputazionale causato dalla disastrosa associazione di Andrew con Jeffrey Epstein ", afferma il cortigiano.

"La Regina non paga". Caso Epstein, la drastica decisione del principe Andrea

Non sono nuovi gli attriti tra Carlo e il "figlio prediletto" della sovrana, Andrea, come sottolineano i tabloid inglesi. Tra i precedenti la ferma opposizione del principe di Galles alla richiesta del fratello di promuovere le figlie Beatrice ed Eugenia a reali "a tempo pieno" per ricevere un sostegno finanziario più corposo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.