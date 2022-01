Controcorrente, Guido Crosetto è furioso: “Il green pass lede i diritti. Dpcm pieno di stupidaggini”

22 gennaio 2022 a

a

a

Guido Crosetto non ne vuole sapere di parlare soltanto di Quirinale e sposta il discorso sul green pass e le ultime trovate del governo, che ad esempio proibisce a chi non ha la certificazione verde di ritirare la pensione alle Poste. L’imprenditore e fondatore di Fratelli d’Italia è ospite della puntata del 22 gennaio di Controcorrente e spiana l’esecutivo nel talk show condotto da Veronica Gentili: “Se ci fosse un governo che si confrontasse con la realtà eviterebbe di scrivere stupidaggini di questo tipo, che poi non è il presidente del Consiglio, ma chi scrive i decreti. Con il green pass si limitano i diritti delle persone. Un conto è la vaccinazione, un conto è volere che tutti si vaccinino, un contro è ledere i diritti delle persone con uno strumento amministrativo”.

"Un conto è la vaccinazione, un conto è ledere i diritti delle persone con uno strumento amministrativo"@GuidoCrosetto a #Controcorrente a proposito di Green Pass e nuovo dpcm pic.twitter.com/rnuOpiKCCK — Controcorrente (@Controcorrentv) January 22, 2022

