La rivelazione di Gianluigi Paragone: “Sono positivo al Covid”. Poi lancia la sfida in diretta a Dritto e rovescio

21 gennaio 2022 a

a

a

Gianluigi Paragone ha annunciato pubblicamente di aver contratto il Covid. Il senatore e leader di ItalExit è stato ospite in collegamento della puntata del 20 gennaio di Dritto e rovescio, programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, e ha spiegato la sua situazione, mandando poi una frecciata alla burocrazia per uscire dalla quarantena dopo la positività: “Non sono vaccinato, ho il Covid ma sono asintomatico, sono positivo e devo aspettare 10 giorno per tornare in pista. Propongo una sfida: prenderei adesso un tampone e me lo farei in diretta con voi, poi vediamo l’esito. Con questo tampone rapido si andrà a votare per eleggere il presidente della Repubblica, non c’è il tampone molecolare. Se volete io me lo faccio adesso, me lo prendo ancora imbustato e vediamo che cosa ci dice il tampone rapido. Magari esci positivo, per l’amore del cielo, ma siccome fino a 24 ore fa usciva negativo allora - conclude Paragone - vorrei capire sta burocrazia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.