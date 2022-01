Dritto e rovescio, Gennaro Migliore contro i no-vax: “È inaccettabile ‘salvare' ignoranti che hanno paura del vaccino”

21 gennaio 2022 a

È scontro aperto tra Gennaro Migliore e i no-vax. Nella puntata del 20 gennaio di Dritto e rovescio, talk show del giovedì di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione, si discute e ci si divide sul togliere il reddito di cittadinanza a chi non ha il vaccino e il deputato di Italia Viva non ha dubbi, esprimendo una dura posizione contro i non vaccinati: “Per me esiste un patto di cittadinanza, che non è quello che si scrive burocraticamente quando si prende il reddito di cittadinanza, ma riguarda tutti noi e nessuno può prevalere con la propria libertà rispetto alla sicurezza altrui. Per questo bisogna vaccinarsi. Ci sono malati oncologici che non si possono operare perché le terapie intensive sono piene e ci sono le sale operatorie occupate. Gli ospedali sono intasati e non è tollerabile. Sto - ribadisce Migliore - dalla parte delle persone che devono essere salvaguardate. È inaccettabile ‘salvare’ una categoria che in maniera ignorante sostiene di aver paura del vaccino”.

— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) January 20, 2022

