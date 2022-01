Otto e mezzo, l'immunologa Viola si scaglia contro Boris Johnson: "Via le restrizioni? Azzardo da non imitare"

20 gennaio 2022 a

L’immunologa Antonella Viola, in diretta a Otto e mezzo da Lilli Gruber su La7, boccia senza appello la cancellazione delle restrizioni per combattere il Covid in Inghilterra. La Viola dice chiaramente che ciò che ha fatto il premier Boris Johnson nel suo Paese "è una scelta politica più che dettata da ragioni epidemiologiche". Per l'immunologa "è assolutamente rischioso" fare ciò che ha deciso BoJo, "un azzardo".

La professoressa Viola commenta anche l'alto numero di morti che ogni giorno si registra in Italia. "Come si potevano evitare 400 morti al giorno? L'unica soluzione sarebbe stata l'obbligo vaccinale messo molto prima. Almeno a settembre o ottobre. Però va detto che se non lo ha fatto il governo italiano non lo ha fatto nemmeno nessuno all'estero".

