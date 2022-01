“Marco Melandri non scherzava”. A Zona Bianca l'audio incriminato del motociclista: l'ho preso apposta

20 gennaio 2022 a

a

a

Marco Melandri scherzava veramente o no quando ha affermato di aver contratto volontariamente il Covid? A chiarire il caso del noto motociclista è Moreno Pisto, direttore di Wow Mag, la testata che ha registrato lo sfogo di Melandri e ha pubblicato l’intervista da cui è nato tutto il polverone mediatico. Pisto è ospite della puntata del 19 gennaio di Zona Bianca, talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi, e dà la propria versione dei fatti: “Direi che non scherzava, perché se scherzava Marco scherzava in modo molto serio. Io l’ho riascoltata tante volte quella registrazione e non scherzava, non era una battuta e non era ironico, lui si è trovato in una situazione che non si aspettava”.

Impennata no vax di Melandri: ho preso il Covid di proposito

Brindisi a sorpresa annuncia lo scoop dell’audio originale dell’intervista, che viene mandato in onda e appare inequivocabile, almeno sentendo il tono del colloquio sulla questione Covid: “Ti dico io l’ho preso e ho cercato di prenderlo il virus adesso, almeno per qualche mese sono a posto. E ho fatto - dice Melandi all’interlocutore - una fatica incredibile a prenderlo. Cioè, invece, molti che sono vaccinati lo prendono così, più facilmente, capito?”.

Ora in diretta #ZonaBianca prova a risolvere il giallo sul caso Melandri. E lo fa con un documento esclusivo: l'audio dell'intervista in cui Melandri diceva di essere contagiato volontariamente. pic.twitter.com/Evoh8RpBQh — Zona Bianca (@zona_bianca) January 19, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.