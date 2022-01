Zona Bianca, violento scontro tra Borgonovo e Pregliasco: “insulti e minacce per colpa vostra”, “non curate i no-vax”

19 gennaio 2022 a

I pazienti no-vax non vengono curati all'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. È l’accusa rivolta da La Verità alla struttura lombarda e nel corso della puntata del 19 gennaio di Zona Bianca, programma di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi, vengono messi a confronto il giornalista della testata in questione, Francesco Borgonovo, e Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario del Galeazzi. Il noto virologo smentisce subito la ricostruzione del giornale e spiega come stanno le cose: “Non è vero, abbiamo addirittura destinato 100 posti letto e un intero piano dell’ospedale per far fronte a questa situazione di persone che arrivano positive. Abbiamo riorganizzato l’ospedale e siamo tornati ad una situazione che speravamo di non dover più riattivare in termini operativi. Tutte le operazioni urgenti e non procrastinabili vengono attuate, sono interventi che impegnano moltissimo le equipe mediche. Abbiamo anche noi una quota di persone malate, c’è una riduzione della capacità operativa. Abbiamo dato poi - la conferma su una parte delle accuse, sottolineando la non urgenza dei casi - delle indicazioni rispetto a delle situazioni non urgenti e procrastinabili come metodologia di spostamento e non di rifiuto per attendere tempi migliori, speriamo nel breve, per far sì che queste persone passino del tempo in ospedale con meno rischi visto che non sono vaccinati”.

Lo scontro si accende e Pregliasco accusa direttamente Borgonovo: “Questa cosa mi ha fatto investire di insulti e minacce, è quello che volete”. La replica non si fa attendere: “Non vogliamo proprio niente, vorrei che lei facesse il suo lavoro molto bene come lo sa fare e che curasse le persone che hanno il diritto ad essere curate”, il virologo sbotta: “Noi lo stiamo facendo, abbiamo pazienti Covid no-vax che curiamo”, “Nessuno vi dice che non state curando pazienti Covid” la precisazione del giornalista. Le due posizioni sembrano inconciliabili e durante la trasmissione Pregliasco fa capire un esempio di quanto sia un momento di poca tranquillità per lui: il virologo riceve una chiamata da un numero anonimo durante la puntata di Zona Bianca. “Ricevo in continuazione chiamate da numeri sconosciuti che poi mi insultano” chiude sorridendo Pregliasco, che fa notare come l’anonimo abbia attaccato la chiamata prima di poter rispondere.

A #ZonaBianca @preglias spiega a @franborgonovo, vicedirettore de La Verità, di essere stato minacciato dopo che il suo giornale ha pubblicato un articolo contro il suo ospedale pic.twitter.com/8DAoRe8l72 — Zona Bianca (@zona_bianca) January 19, 2022

