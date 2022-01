Clamoroso: contro Omicron più protetti a San Marino che nel resto d'Italia. Il vaccino di Putin funziona meglio

20 gennaio 2022 a

Clamoroso: contro Omicron sono più protetti gli abitanti di San Marino che quelli del resto di italia. Meglio il vaccino di Putin che quelli di Biden. A sostenerlo è una fonte autorevole. La più autorevole in Italia, dal momento che è l'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. In un comunicato diffuso oggi 20 gennaio, infatti, viene spiegato che "tutti i vaccini attualmente autorizzati perdono parte dell’efficacia nei confronti di Omicron. I risultati degli esperimenti di laboratorio, condotti in collaborazione tra Istituto Spallanzani e Istituto Gamaleya, hanno documentato che oltre il 70% delle persone vaccinate con Sputnik V (il vaccino russo usato a San Marino, ndr) mantengono un'attività neutralizzante contro Omicron, e tale attività si mantiene in buona parte anche a distanza di 3-6 mesi dalla vaccinazione. Questi risultati, appena usciti in preprint, risultano estremamente incoraggianti e utili per definire nuove strategie vaccinali in rapporto alla evoluzione delle varianti di SARS-CoV-2".

Con i vaccini attualmente in uso in Italia, invece, quelli prodotti dalle americane Pfizer e Moderna, i risultati sono diversi e a fornirli è l'Istituto superiore di sanità nel consueto bollettino di sorveglianza settimanale. Nell'ultimo report del 12 gennaio si legge che "l'efficacia del vaccino (riduzione del rischio rispetto ai non vaccinati) nel prevenire la diagnosi di infezione SARS-CoV-2 è pari a 71% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 57% tra i 91 e 120 giorni, e 34% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale".

