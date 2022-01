Omicron 2 più violenta, cosa succede in Europa con l'ultima mutazione

19 gennaio 2022 a

a

a

Omicron 2 sarebbe una variante che "contiene più mutazioni di Omicron e potrebbe essere più violenta e contagiosa”. Non è che ancora passata l'ondata di contagi Omicron che si parla già della sottovariante Omicron 2. L'ultima mutazione potrebbe essere non solo più contagiosa, ma anche più virulenta. Questa è una delle ipotesi di uno studio pubblicato su Business Standard, secondo cui l’ultima variante del Coronavirus sarebbe nata in India lo scorso dicembre per poi diffondersi in Cina, Israele, Danimarca, Australia, Canada e Singapore. Ora questa mutazione è arrivata anche nel Regno Unito.

Secondo quanto spiegato dalla comunità scientifica, dal momento che si tratta di una sotto-variante di Omicron, BA.2 (questo il nome tecnico di Omicron 2) deve essere considerata necessariamente una VOC, ossa una "variante preoccupante", dunque altrettanto in grado di "bucare" il vaccino, anche se il siero continua ad essere in grado di difendere da versioni gravi della malattia. Secondo Business Standard, la variante in questione "contiene più mutazioni di Omicron e potrebbe essere più violenta".

Il responsabile dell'unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Biomedico di Roma, Massimo Ciccozzi sostiene che non bisogna spaventarsi e spiega: "Omicron 2 è una variante del Sars-cov 2 come tutte le altre. Ne abbiamo viste una quantità incredibile man mano che siamo andati avanti in questa storia e probabilmente ne vedremo altre. Si combattono tutte allo stesso modo: vaccino e mascherine"

Ciccozzi - intervistato da Il Giorno - ha spiegato: "I dati che noi abbiamo sono pochi e quelli che ci arrivano dai Paesi del Nord Europa ci mostrano che non è assolutamente prevalente, non sta prendendo ancora il sopravvento e non dovrebbe averne le potenzialità. Difficile pensare che Omicron 2 possa essere più contagiosa di Omicron. Che ha già una contagiosità pari al morbillo, ovvero la capacità per una persona di infettarne 15. Per ora gira soltanto nel Nord Europa, può darsi che si fermi lì", conclude l'esperto. Ma il condizionale è d'obbligo, soprattutto ai tempi della pandemia.

