Stasera Italia, Massimo Galli boccia gli inglesi che allentano le misure anti-Covid: non una gran trovata

Il professor Massimo Galli torna sugli schermi di Rete 4, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia. Durante la puntata di mercoledì 19 gennaio, l’infettivologo si è espresso sulla situazione epidemiologica del Regno Unito: “Stanno allentando per aver avuto ancora più di 95.000 casi soltanto ieri, e ne avevano più di 200.000 pochi giorni fa. La flessione l’hanno vista, certo, ma dipende molto da come fanno i tamponi”. Ad ogni modo, il professore rimane scettico: “Non mi sembra una gran trovata, ma piuttosto un’altra delle uscite a cui ci ha abituato il governo britannico. È evidente che dobbiamo trovare il sistema per rendere il più possibile flessibile nella sicurezza il sistema di controllo delle infezioni, ma le infezioni ci sono”.

La Palombelli chiede a Galli, recentemente risultato positivo al Covid, di commentare la polemica montata sulle cure ricevute. Infatti, l’infettivologo è stato curato con gli anticorpi monoclonali, a differenza di molti suoi coetanei ai quali viene diagnosticato il Covid con ritardo, o che non ricevono le cure adeguate nel nome di “tachipirina e vigile attesa”. Dopo aver spiegato la logistica del contagio, avvenuto ad una festa di Capodanno in compagnia di coetanei trivaccinati, Galli spiega: “Omicron gira. Io forse ero il più stagionato in termini di tempo dalla terza dose, ma comunque avevo ancora tempi molto buoni. Ero certo di avere anticorpi ed ero negativo al tampone di due giorni prima. Questa variante gira e gira molto, e ci costringe ad essere prudenti”.

Il Regno Unito fa bene ad allentare le misure anti Covid? Secondo @MassimoGalli51 non conosciamo ancora abbastanza bene i possibili sviluppi futuri per fare lo stesso in Italia. #StaseraItalia pic.twitter.com/PHqObaXoXH — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 19, 2022

