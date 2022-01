Italia presto tutta in zona bianca, possiamo allentare la stretta: Sileri vede la luce in fondo a Omicron

18 gennaio 2022 a

a

a

L'Italia è nel mezzo del picco di contagi dovuto dalla variante Omicron ma presto si potrà vedere la "discesa". Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri infatti è tornato a parlare della possibilità che il governo "allenti la presa" sulle regole Covid. "Stiamo vivendo un picco al quale seguirà una decrescita. Tutte le regole che oggi stiamo mettendo in campo - in un tempo relativamente breve - dovranno e potranno essere modificate per allentare la presa" ha detto Sileri, a "Radio anch’io" su Rai Radio1 parlando dell’attuale situazione epidemiologica legata al Covid-19. "Quello che facciamo non è qualcosa di fisso, che durerà all’infinito, ma è invece rimodulabile per affrontare il virus".

"Avete ripetuto tachipirina e vigile attesa e oggi..." Capezzone a valanga davanti a Sileri

Ne,l frattempo Palazzo Chigi sta per varare il Dpcm con la lista delle attività in cui non sarà richiesto il super green pass o il certificato verde semplice. Il provvedimento è "quasi pronto" e arriverà "certamente" tra oggi e domani, annuncia il sottosegretario. "È stata stilata una lista dove non sarà richiesto" il certificato verde "come al supermercato, nelle farmacie o nelle edicole. Tutto partirà dal primo febbraio. La lista verrà resa nota e sarà spiegata la bontà di quello che stiamo facendo per convincere le persone ancora indecise".

A casa gli studenti no vax. Scuola e vaccino, le nuove regole per la Dad

Alcune regioni rischiano la zona arancione nei prossimi giorni. Ma "non servirà una rimodulazione" del sistema dei colori "visto l’andamento del virus. Vi è già un calo dei ricoveri, tra qualche giorno o settimana si andrà verso una situazione in cui il giallo scomparirà" ha detto Sileri. "Non servirà cambiare" il sistema di colorazione delle Regioni che determina le misure anti-contagio, è il ragionamento di Sileri, anzi è "fondamentale lasciarlo nel caso in cui ci siano nuove varianti".

Omicron rallenta ma la pressione sugli ospedali resta alta. Chi rischia la zona arancione

Si discute intanto possibile estensione a tutto il Paese dell’autotesting, l’autosomministrazione del test antigenico per verificare la positività o meno al virus Sars-Cov-2. "Potrebbe essere il futuro ma attenzione a quel margine di falsa negatività", ha detto il sottosegretario che predica cautela.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.