Pugno a un automobilista che rischiava di investire Rocio Morales, Bova a processo

Violenza privata, minacce e lesioni. Sono queste le accuse per cui è finito sotto processo Raoul Bova che, ad aprile 2019, ha sferrato un pugno sulla spalla a un automobilista che stava per investire la fidanzata Rocio Morales Munoz.

Come racconta il Corriere della Sera, la vicenda risale al 27 aprile 2019 quando Bova e la Morales stavano salendo in macchina dopo un pranzo a ristorante. All'improvviso un'auto si è infilata in un parcheggio sfiorando la fidanzata di Bova. In quel momento è scattata l'ira dell'attore che, dopo un diverbio con l'automobilista, gli avrebbe sferrato un pugno sulla spalla con prognosi di 5 giorni. Oltre a essere parte offesa, anche l'automobilsta è imputato con l’accusa di violenza privata ma per la manovra con cui ha rischiato di investire Rocio Morales.

