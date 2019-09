Amici Celebrities, spunta anche la ex di Raoul Bova

Maria De Filippi ha deciso il cast di Amici Celebrities che farà il suo esordio martedì 24 settembre su Canale 5. La prima edizione dello spin off di Amici vedrà la partecipazione di ben undici volti noti. Il cast è davvero eccezionale: Filippo Bisciglia, la fidanzata Pamela Camassa, Laura Torrisi, l’ex gieffino Raniero Monaco di Lapio, l’ex calciatore e oggi commentatore Rai Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia (un vero colpo considerando i no rifilati alla tv italiana in questi anni), l’imprenditore Joe Bastianich, l’imitatrice Francesca Manzini, l’attrice napoletana Cristina Donadio e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, si sfideranno a colpi di canto e danza. A loro si aggiungerà anche una celebrità di caratura internazionale il cui nome non è stato ancora rivelato. La prima puntata di Amici Celebrities sarà tenuta a battesimo da Maria De Filippi, mentre le successive quattro da Michelle Hunziker.