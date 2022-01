La rivoluzione di Speranza sul bollettino Covid: cambia tutto sui positivi asintomatici ricoverati. Ma è giallo

14 gennaio 2022 a

Svolta nel conteggio dei ricoveri dovuti al Covid negli ospedali: accogliendo le richieste delle Regioni, il ministero della Salute ha diramato una circolare in cui si escludono i pazienti ricoverati per cause diverse ma positivi al Covid dall’elenco dei ricoveri e quindi dal relativo calcolo dell’occupazione dei posti letto in area medica, uno dei parametri che stabilisce il colore delle regioni italiane.

La circolare a firma della direzione generale della Prevenzione e di quella per la Programmazione sanitaria, sottolinea che «il paziente ricoverato per cause diverse che risulti positivo al test per Sars-Cov-2, ma asintomatico per Covid 19, qualora sia assegnato in isolamento al reparto di afferenza della patologia per la quale si rende necessario il ricovero, pur essendo tracciato come ‘caso’ non sarà conteggiato tra i ricoveri dell’Area Medica Covid, fermo restando il rispetto del principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti». A partire dal primo febbraio, stabilisce il ministero, il bollettino conterrà un nuovo campo, comprendente i «pazienti Covid ricoverati per cause diverse»: fino ad allora, questi saranno elencati nelle note generali. Rimane invariata, invece, la definizione di caso Covid: i pazienti ricoverati positivi, a prescindere dai sintomi, «vanno tracciati come casi e comunicati ai sistemi di sorveglianza esistenti».

Ma ll’Ufficio Stampa del ministero della Salute, ha smentito il documento che sta circolando in queste ore e che è stato visionato dalle agenzie di stampa. «Relativamente alle odierne indiscrezioni di stampa si afferma che nessun atto formale è stato disposto al momento da parte del Ministero della Salute. Fermo restando quanto riconosciuto ieri dall’Istituto Superiore di Sanità è ovviamente sempre aperta l’interlocuzione con le Regioni» il testo della nota.

