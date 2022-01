Figliuolo esulta: triplicate le prime dosi agli over 50. Ma ne restano da vaccinare ancora 2,7 milioni

14 gennaio 2022 a

Il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, fa il punto sulla campagna vaccinale che nell'ultima settimana ha toccato nuovi record sulla spinta delle terze dosi ma anche dell'estensione del super green pass e in vista dell'obbligo vaccinale per gli over 50 che scatterà a febbraio. Il generale sottolinea proprio quest'ultimo aspetto con le vaccinazioni agli over 50 che sono triplicate nell'arco di soli sette giorni, passando da 39mila a 126mila. Se aumento c'è stato, resta ancora comunque molto alto il numero di non vaccinati tra chi ha più di 50 anni. In totale, in questa fascia d'età, a non aver ricevuto ancora nemmeno una dose sono 2,7 milioni di italiani. In base ai dati consultabili nel report del governo, ci sono 1,2 milioni di non vaccinati nella fascia 50-59 anni, 759mila tra 60 e 69, 467 mila tra 70 e 79 e 265mila over 80.

Tornando ai dati diffusi oggi dalla struttura commissariale diretta dal generale Figliuolo, nella settimana 7-13 gennaio il dato generale ha fatto registrare oltre 4,5 milioni di somministrazioni, 1,5 in più rispetto alla settimana precedente con una media di oltre 650mila somministrazioni al giorno. Di queste, più di 2 milioni hanno riguardato la fascia over 50, per la quale come detto le prime dosi sono triplicate nell’arco di una settimana.. In forte crescita anche il dato relativo ai bambini di età compresa tra i 5 e 11 anni, in favore dei quali le somministrazioni sono state oltre 356 mila (di cui circa 240 mila prime dosi e 116 mila seconde), con un incremento del 77% rispetto a una settimana fa, quando il totale aveva di poco superato quota 200mila. La performance settimanale complessiva è in linea con i target indicati dalla Struttura Commissariale alle Regioni/Province autonome.

