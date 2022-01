La corsa senza freni di Omicron, dati allarmanti: un milione di casi in 14 giorni

09 gennaio 2022 a

a

a

Continua a crescere la curva dei contagi da Covid-19 nel nostro Paese. A colpire è soprattutto la variante Omicron, in grado di diffondersi e mutare velocemente. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono stati 197.552, contro i 108.304 di venerdì. Il numero di persone che hanno contratto il virus dal febbraio 2020 ad oggi sale così ad almeno 7.281.297, compresi guariti e morti. I decessi comunicati ieri sono 184, mentre 24 ore fa erano 223, per un totale di 138.881 vittime del virus. Le persone attualmente positive sono 1.818.893. Con 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività si attesta così al 16,2% contro il 22% di ieri.

Dati allarmanti per l'Istituto superiore di sanità, che segnala come si sia verificato quasi un milione di contagi sole nelle ultime due settimane. Il trend, però, è in crescita da molto più tempo: ben 11 settimane consecutive. Si tratta di «un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi di infezione», mette nero su bianco l'Iss nell'aggiornamento nazionale sull'epidemia.

A far scattare l'allerta è soprattutto la pressione sugli ospedali. I ricoveri sia ne reparti ordinari che in terapia intensiva non accennano a diminuire: i letti occupati nelle unità di terapia intensiva sono 58 in più (ieri +32) con 154 ingressi del giorno, e salgono a un totale di 1.557, mentre i ricoveri ordinari sono 339 in più (ieri +764), 14.930 in totale. E se il virus galoppa, iniziano a mostrare la loro efficacia anche le misure restrittive varate dal governo per contenere la diffusione della variante Omicron. Primo tra tutte l'obbligo vaccinale per gli over 50.

Lo dimostrano i dati relativi alle somministrazioni dei vaccini. Venerdì sono state inoculate 65mila prime dosi, oltre il 60% in più rispetto alla media giornaliera registrata dal 31 dicembre al 6 gennaio. Di queste, ben 15.239 sono state destinate ad over 50, fa sapere la struttura del commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Si tratta del triplo della media dei sieri destinati a cittadini di questa fascia d'età nella settimana precedente, quando la media era di 5.500 vaccinati over 50 al giorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.