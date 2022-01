"Basta col bollettino dei contagi, non ha più senso". Dal Cts e dai virologi l'appello per chiudere l'emergenza

11 gennaio 2022 a

Il bollettino quotidiano dei contagi non ha ormai più alcun senso. Anzi, serve a trasmettere uno stato d'ansia nella popolazione che non corrisponde in realtà alla situazione degli ospedali. E l'Italia è rimasta l'unica nazione in Occidente a farlo.

L'appello a cancellare il report quotidiano arriva direttamente dal Comitato tecnico scientifico, con i membro Donato Greco. Ma lo fa suo anche il virologo ormai noto ai media Matteo Bassetti. «Basta col report giornaliero, siamo rimasti gli unici a farlo e non ha alcun senso, ci fa solo fare brutta figura agli occhi del mondo. Bisogna cambiare il conteggio dei malati covid, non si può contare come malato quello che ha un braccio rotto e un tampone positivo. Continuando a fare tutti questi tamponi immotivati, arriveremo a un punto che avremo talmente tanti positivi e contatti con positivi che l’Italia si fermerà» dice il primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, a Radio Cusano Campus.

«Che senso ha dire che abbiamo 250mila persone che hanno tampone positivo? Bisogna specificare se sono sintomatici, asintomatici, sono ricoverati, stanno a casa. Da una parte sono numeri che ci fanno fare brutta figura col resto del mondo, perché sembra che vada tutto male e invece non è così, nella realtà altri Paesi che hanno molti più contagi di noi cercano di gestirli in maniera diversa. Se continuiamo così finiremo con l’andare in lockdown di tipo psicologico e sociale. Continuando a fare tutti questi tamponi immotivati, arriveremo a un punto che avremo talmente tanti positivi e contatti con positivi che l’Italia si fermerà. La cosa importante sarebbe sapere quanta gente entra in ospedale con la polmonite da covid e quanta gente invece entra in ospedale per altre patologie e ha un tampone positivo. Bisogna capire se la pressione sugli ospedali è da polmonite da covid oppure se è dovuto all’enorme numero di tamponi che viene fatto. Ci vorrebbe una distinzione molto chiara», il pensiero di Bassetti.

«Bisognerebbe ascoltare un po' di più i medici. Oggi questo virus per la maggioranza dei vaccinati dà una forma influenzale. Gli ospedali sono pieni di non vaccinati, che devono vaccinarsi. Nella gestione della pandemia ci vuole un cambio di passo necessario e urgente», aggiunge.

Sul tema, come detto, apre il componente del Cts Donato Greco: "Sarebbe un’ottima idea far diventare settimanale il bollettino dei contagi, mi sembrerebbe naturale farlo. Noi del Cts stiamo discutendo del parlarne col governo" dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’infettivologo.

