Scuola, Bianchi: “Mancherà il personale, dialogo continuo con i presidi”

09 gennaio 2022 a

a

a

ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato costantemente con le rappresentanza dei presidi, il dialogo è continuo. C’è sicuramente la possibilità che domani manchi personale nelle scuole. Noi abbiamo messo 400 milioni per rinnovare e potenziare il personale proprio per l’emergenza legata al Covid. Si tratta di 35.000 docenti e di altrettanto personale tecnico in più. Ricordo che anche in passato dopo il Natale si sono registrate molte malattie ma questa situazione si affronta assieme, con la volontà di tutti di riprendere la scuola”. Così il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in un’intervista al TG3.

“Noi tutti siamo preoccupati ma abbiamo approvato come Governo,

all’unanimità, un disposto che dà regole chiare precise e

puntuali anche per quelle situazioni che richiedono la didattica a distanza. Il principio di base è che si torna a scuola domani”, ha concluso Bianchi.

(ITALPRESS).